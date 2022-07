De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een 6.300 kilo zware magneet is dinsdagochtend met een grote kraan opgetakeld en door een gat geschoven in de gevel van de nieuwe operatiekamer van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).



Vlakbij de plek waar Laura Korsman in 2018 om het leven werd gebracht staat nu een monument ter nagedachtenis aan de vrouw uit Utrecht. Bij een boom aan de Bosboomstraat staat een beeld van een vlinder met daarop onder meer haar geboorte- en overlijdensdatum.

Er is gestart met de afwerking van de buitenzijde van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Zo worden de gevelstenen geplaatst en op het dak komen de frames voor zonnepanelen.

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar het is zover. Sinds maandag is het mogelijk om zonder over te stappen met de tram van Nieuwegein en IJsselstein naar Utrecht Science Park te reizen. De koppeling van de tramtrajecten stond al gepland voor eind 2020, maar liep vertraging op.

Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.