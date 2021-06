De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het Malieblad in Utrecht is zo goed als af. De kruising tussen de zuidpunt van de Maliebaan en de Maliesingel is een stuk groener geworden met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Momenteel wordt nog gewerkt aan de riolering in het gebied.

De Strakke Hand heeft afgelopen week een nieuwe muurschildering onthuld. Het werk brengt de Mariakerk terug in het straatbeeld en is onderdeel van een grote opknapbeurt van het Maria Majorplein.



Het Plantsoen van Boedapest in Leidsche Rijn Centrum begint al aardig vorm te krijgen. De stadstuin, die tegen het Berlijnplein aanligt, moet een groene plek worden waar bewoners onder meer kunnen recreëren.

De politie heeft dinsdagochtend in een woning aan de Peetersdreef in de Utrechtse wijk Overvecht drugs en geld gevonden. Zwaarbewapende agenten werden ingevlogen om het pand te bewaken.

Een aantal mensen heeft afgelopen week een braakliggend stuk grond aan de Verlengde Hoogravenseweg in Utrecht gekraakt. Zaterdagavond is de politie een kijkje komen nemen en zijn er twee krakers gearresteerd omdat zij zich niet wilden identificeren.