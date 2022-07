De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Aldi-supermarkt in House Modernes – op de kruising van de Lange Viestraat en de Oudegracht – is woensdag geopend. Niet zomaar een supermarkt, deze Aldi is namelijk de eerste volledig kassaloze supermarkt van Nederland.

De politie en de brandweer hebben in de nacht van maandag op dinsdag samen een einde gemaakt aan geluidsoverlast in de Voorstraat in Utrecht. De politie was in eerste instantie alleen op de melding over harde muziek afgegaan, maar kon niet met zekerheid zeggen uit welke woning de muziek afkomstig was. Daarom werd de hulp van een ladderwagen ingeschakeld.

Een man is dinsdag vast komen te zitten in een lift bij het Stationsplein in Utrecht. De brandweer moest eraan te pas komen om hem uit zijn benarde situatie te bevrijden.

De thermometer in Utrecht gaf dinsdagmiddag 37 graden Celsius aan. Zowel op straat als op de terrassen was het in de middag rustig. Hier en daar zat iemand onder een parasol of onder een boom.

Misschien heb je ze al gezien, op verschillende plekken in de Utrechtse binnenstad zijn de afgelopen tijd dikke witte lijnen en vormen verschenen. Het zijn kunstwerken van Krijn de Koning, getiteld ‘Enigma’s’. Als je er pal naast staat, is het misschien niet al te duidelijk wat het moet voorstellen. Om ze goed te kunnen zien, moet je de Domtoren op.



De grote rode stoel van Maarten Baas is op het Stationsplein geplaatst. Het is het eerste kunstwerk dat wordt tentoongesteld op Podium Centraal Museum, een grote sokkel op het Stationsplein aan de kant van het Moreelsepark. De komende jaren komen hier verschillende grote kunstwerken te staan.