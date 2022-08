De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een elektrisch voertuig is woensdag het water van de Tolsteegsingel in Utrecht ingereden. Het gaat om een bedrijfsauto van de gemeente. Er is niemand gewond geraakt.

Utrecht is een nieuwe muurschildering rijker: vanaf Maliesingel 54 kijkt professor Johanna Westerdijk (1883-1961), de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland, de voorbijgangers vanuit haar laboratorium aan.

De leden van Jiki Shin beoefenen de Japanse krijgsdiscipline Aikido, een vorm van martial arts waarbij alle technieken draaien om afweer en verdediging. Een foto van Morihei Ueshiba, de ontwikkelaar van de sport, werd hoog op een randje tegen de muur gezet. Voordat de training begon knielden de aikidoka’s gezamenlijk in zijn richting.

Honderden Utrechters waren vrijdagavond samengekomen op de Neude om naar de muzikale documentaire Summer of Soul te kijken. Het was een initiatief van Jos Stelling, waarmee hij de officiële opening van zijn Slachtstraat Filmtheater vierde.