De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op het Ledig erf in Utrecht is afgelopen week een standbeeld geplaatst in de aanloop naar de Vuelta. Het bronzen beeld, genaamd de Tourrenners, is in 2000 gemaakt door kunstenaar Jits Bakker. Het beeld is aan Utrecht geschonken door stichting Jits Bakker Collectie, die wordt beheerd door zijn zoon, Tibo van de Zand.



Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is zo mogelijk geen ander land in de wereld dat zo goed weet om te gaan met het onberekenbare, soms onstuimige karakter van dit element. De Nederlandse gemalen zijn een mooi voorbeeld van deze kennis en kunde. Het Noordergemaal aan de zuidkant van Utrecht is daar een van.



De vier 3D-tekeningen die in aanloop naar de start van de Vuelta in Utrecht gemaakt zouden worden zijn af. Verschillende kunstenaars hebben op het Jaarbeursplein, bij winkelcentrum Overvecht, op het Brusselplein in Leidsche Rijn en aan de Heidelberglaan op het Utrecht Science Park een tekeningen gemaakt die te maken hebben met de Spaanse wielerronde.

Kunstenaar Samira Charroud heeft een muurschildering gemaakt op een kopgevel van een flat aan de Columbuslaan in Kanaleneiland. De schildering is een onderdeel van het project City Canvas waar kunstenaars met Utrechtse roots diverse muurschilderingen maken in verschillende wijken.