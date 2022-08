De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Robert-Jan Brink, ook wel bekend als Verfdokter, heeft op Gezondheidscentrum Ondiep in de gelijknamige Utrechtse wijk een ware kruidentuin geschilderd. Dit was naar eigen zeggen geen gemakkelijke klus, omdat er nogal wat hindernissen te overbruggen waren. Verschillende hulpdiensten waren dinsdagavond druk met een melding van een schietpartij in het Julianapark in Utrecht. Het schietincident zou rond 20.50 uur hebben plaatsgevonden.

De eerste ‘enige echte’ geasfalteerde pumptrack van Utrecht werd woensdagmiddag feestelijk geopend. Het parcours voor onder meer fietsen, stepjes en skateboards ligt ten noorden van Overvecht in Noorderpark Ruigenhoek. Vrijdagavond werd in de straten van Utrecht de ploegentijdrit verreden. De stad liep massaal uit om de Vuelta bij te wonen. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

