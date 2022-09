De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De gemeente Utrecht heeft er op dit moment geen vertrouwen in dat de woningbouwontwikkeling in een gedeelte van de Merwedekanaalzone overgelaten moet worden aan de markt. Daarom trekt het college een paardenmiddel uit de kast; als de eigenaren van grote lappen terrein van hun grond af willen moeten ze dat eerst aanbieden aan de gemeente.

Een stadsbus had woensdagavond een fietser aangereden op de kruising van het Vredenburg en de Catharijnesingel. Volgens de politie werd de fietser mee naar het ziekenhuis genomen voor controle.

Bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht is een zeventiende-eeuwse eendenkooi opgegraven. Het is de eerste keer dat een verdwenen eendenkooi in Nederland in zijn geheel wordt opgegraven.

Eric Odenwald is inmiddels vijftien jaar directeur van De Leckere. Dit jaar bestaat de Utrechtse brouwerij 25 jaar en dat wordt gevierd met een eigen bierfestival op 16, 17 en 18 september: Uncovered. We vroegen Eric waarom hij het zo leuk vindt om directeur van een brouwerij te zijn en wie zijn favoriete Utrechter is.