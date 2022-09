De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Weerdsluis in Utrecht kreeg deze week een bijzonder accessoire: een keramische fluit. De Sluis-fluit van Gemma Luz Bosch is een project voor het Gaudeamus muziekfestival. Van 7 tot en met 11 september vrij te bezoeken.

Vele festivalgangers hebben al kennis kunnen maken met de plantaardige kebab van Karma Kebab. Sinds dit jaar is de eerste vaste horecalocatie te vinden aan de Kanaalweg in Utrecht.



Heel veel kinderen lezen zelden een boek, maar er zijn ook kinderen die juist heel graag lezen. In deze serie zoeken we ze op en fotograferen we ze op hun favoriete leesplek.

Liefhebbers van monumentale gebouwen konden vandaag tal van bijzondere panden bezoeken in Utrecht tijdens Open Monumentendag. Er was speciale aandacht voor monumenten die in teken staan van 900 jaar stadsrechten.