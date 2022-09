De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het slotconcert van vorige week zondag, aan het einde van een dag vol vieringen dat de singel weer rond is, was een succes. We kunnen ons al bijna niet meer herinneren dat er een snelweg dwars door het centrum van Utrecht liep, maar het feestje is twee jaar uitgesteld geweest vanwege corona.

In de meterkast van restaurant Falafel City aan de Lange Jansstraat in Utrecht was in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Verschillende woningen boven het restaurant moesten worden ontruimd.

Meerdere parkeerautomaten in de Dichterswijk in Utrecht waren dichtgekit. Dit zou gedaan zijn uit protest tegen parkeeroverlast in de naastgelegen buurt Rivierenwijk.

Deinend in de wind is de hangbrug voor de hoogste muurschildering van Utrecht tientallen keren de hoogte in gegaan. Op veertig meter is het uitzicht prachtig, maar last van hoogtevrees moeten de schilders niet hebben. Het kunstwerk is een van grootste openbare kunstwerken van de stad. Hoewel het fenomeen muurschilderingen niet meer uniek is, is dit nieuwst werk aan de Lamérislaan een imposant geval.

Een paar honderd mensen demonstreerden zaterdagmiddag op het Domplein in Utrecht tegen het Nederlandse asielbeleid. De organisatie van het protest ‘#Wijmakenplek’ wil dat de opvang van vluchtelingen op korte termijn wordt aangepakt.