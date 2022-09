De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Utrecht houdt van primeurs en met de opening van voedselbos Rijnvliet hebben we er weer één te pakken, aldus de gemeente. Het schijnt namelijk uniek te zijn dat zo’n bos, met eetbare planten, struiken en bomen, geïntegreerd is in een woonwijk.

Een aantal bomen op de Moreelsebrug in Utrecht staat er volgens CU2030 ‘niet florissant’ bij. Vanwege onder meer de stormen in februari zijn ze scheef komen te staan. Deze bomen worden straks, als het blad eraf is, weer rechtgezet.

Het Internationaal Literatuur Festival Utrecht (ILFU) begint vandaag. Het begin van het festival wordt ingeluid met de verlichte boekenrivier die vanavond door de Minrebroederstraat ‘stroomt’. De opbouw van de installatie is vrijdagochtend begonnen.

Er is van tevoren veel over gediscussieerd en zaterdag vond het evenement dan ook plaats; de paardenrace op de Maliebaan in Utrecht. Er was gedoe over de financiële steun omdat het gemeentebestuur geen voorstander is van evenementen met dieren.

Het was zaterdag precies veertig jaar geleden dat een groot deel van Amelisweerd bij Utrecht werd gekapt voor de aanleg van de A27. Omdat het erop lijkt dat de snelweg verbreed gaat worden en er daardoor weer een deel van het bestaande groen moet verdwijnen, was een actieweekend georganiseerd. Die bestond onder meer uit een cursus boomklimmen.

