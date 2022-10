De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Utrecht heeft de eretitel Bodemdierenstad van het Jaar gekregen. In de stad is een grote diversiteit aan bodemdieren te vinden, zelfs midden in het centrum. Ook de aandacht die Utrecht aan het bodemleven schenkt, bleef niet onopgemerkt bij de jury.

Vakbond FNV had buschauffeurs opgeroepen om woensdag, donderdag en vrijdag opnieuw te gaan staken. De verwachting was dat de driedaagse staking ook impact ging hebben op het openbaar vervoer in Utrecht.



De eeuwenoude Hamtoren langs het spoor in Vleuten is voor veel Utrechters wel een bekend gebouw. Ooit was de toren onderdeel van een volwaardig kasteel. Met het project DenHam5D is Kasteel Den Ham nu ‘herbouwd’ in virtual reality.

Als kinderen na de verbouwing weer het nijntje museum aan de Agnietenstraat in de Utrechtse binnenstad kunnen bezoeken is er bijna twee keer zoveel ruimte om te spelen, te ontdekken, te luisteren en te leren. Eerder deze maand werd het hoogste punt van de bouw bereikt en dat wilde het museum niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er waren een ontbijt en een rondleiding georganiseerd, en uiteindelijk werd er door wethouder Eva Oosters, zakelijk directeur Marco Grob en Van den Berg getoost op het behalen van de mijlpaal.

De orka die afgelopen zaterdag bij Cadzand in Zeeland strandde en uiteindelijk overleed, had een ernstige tandvleesontsteking. Ook had het vrouwtje ontstekingen in meerdere inwendige organen en had ze al langere tijd niet gegeten. Dat blijkt uit de eerste onderzoeken van de Universiteit Utrecht en Wageningen Marine Research.

Ieder jaar vindt in Utrecht voor aanvang van het winterseizoen de zogenoemde vlootschouw van de gladheidsbestrijding plaats. Medewerkers van de gemeente komen dan een kijkje nemen bij de twee bedrijven die deze taak op zich nemen en ook worden alle strooiroutes gereden. De 58-jarige Gerard Peek rijdt al 20 jaar in verschillende strooiwagens en dit seizoen neemt hij de gladheidsbestrijding van een deel van de Utrechtse binnenstad en het omliggende gebied voor zijn rekening.