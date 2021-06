De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

In hartje binnenstad heeft De Strakke Hand weer een nieuwe muurschildering gemaakt. Het werk laat een van de baanbrekende ontdekking van Nobelprijswinnaar Jacobus Henricus van ’t Hoff zien. Het is het derde werk van het kunstenaarscollectief in Utrecht in de serie van muurformules.

Club BASIS in Utrecht mocht in de nacht van vrijdag op zaterdag voor het eerst sinds maanden weer gasten ontvangen. Voor aanvang van het evenement stond verzamelden de feestgangers zich voor de ingang van de club.



Afgelopen week is een nieuw kunstwerk opgebouwd dat in de singel ter hoogte van Grand Hotel Karel V ligt. Het drijvende houten podium gaat gebruikt worden voor voorstellingen, presentaties, debatten en meer.

Het populaire boek De Utrechtse Domtoren. Trots van de stad was al een paar jaar uitverkocht, maar de restauratie als nieuw hoofdstuk voor het icoon van de stad was reden genoeg voor een heruitgave. Donderdag nam burgemeester Sharon Dijksma het eerste exemplaar in ontvangst, en dat gebeurde natuurlijk op de Domtoren.

Het standbeeld van nijntje op het nijntje pleintje in Utrecht ligt aan diggelen. Het lijkt erop dat een veegwagen van de gemeente op zaterdagmiddag per ongeluk tegen de sokkel is gereden.

Op verschillende plekken in Utrecht is woensdag de regenboogvlag gehesen. Dit werd gedaan als reactie op het verbod van de UEFA om het voetbalstadion in München te verlichten in de kleuren van de regenboog.