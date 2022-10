De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Veel mensen, waaronder veel kinderen, keken dinsdagmiddag vanaf sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht naar de gedeeltelijke zonsverduistering. “We boffen enorm met het weer”, zegt Emma Vendel van Sonnenborgh.

Terwijl de wasmachines rustig rommelend ronddraaien en de klok secondes wegtikt maken de bezoekers een praatje met elkaar. Waar de meeste Utrechters hun broeken, rokken en sokken thuis in de wasmachine gooien is er ook een groep die regelmatig in de wasserette komt. Ilse Swank kende de wasserettes vooral uit het buitenland, maar regelmatig keek ze ook door het raam naar binnen bij de wassalons in Utrecht. Ilse besloot naar binnen te stappen en ondertussen heeft ze alle wasserettes in de stad bezocht. Daar fotografeerde ze het leven naast de wasmachines.

Een van de grote verkeersaders van Utrecht is sinds woensdag afgesloten. 30.000 auto’s rijden er dagelijks over de Marnixlaan maar die moeten tot 31 oktober een andere route zoeken. De weg en kruisingen worden omgetoverd tot de Westelijke Stadsboulevard, een project dat meerdere jaren gaat duren om af te ronden.

Op een zolder van een woning aan de Geertestraat in het centrum van Utrecht is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden.