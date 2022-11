De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Automobilisten op de A12 moesten dinsdagochtend in de richting van Utrecht rekening houden met flinke vertraging. Door een ongeluk stonden automobilisten tussen Reeuwijk en De Meern zo’n anderhalf uur in de file.

Een bankje in elkaar zetten, de bedden opmaken en het beschermfolie van een desinfectiezuil trekken; dinsdag werden de laatste werkzaamheden verricht in het voormalige kantoorpand aan ’t Goylaan in Utrecht. Woensdag was de plek gereed voor de opvang van maximaal 120 asielzoekers die er tot april volgend jaar kunnen blijven. Wat de samenstelling wordt van de groep is nog niet bekend.

Het is geen unieke situatie, maar exemplarisch voor veel plekken in Utrecht is het wel. Voetgangers en fietsers zitten elkaar stevig in de weg bij station Vaartsche Rijn. In de alsmaar drukker wordende stad zitten voetgangers en fietsers elkaar wel vaker in de weg, en onder Vaartsche Rijn komt het allemaal samen.



Wie de afgelopen weken via de website een kaartje kocht bij TivoliVredenburg heeft middels een in beeld verschijnende tekst al iets meegekregen van de plannen. Men stelt daarin er heel trots op te zijn dat de oude Grote Zaal van Herman Hertzberger behouden is gebleven bij het ombouwen van het voormalige Muziekcentrum Vredenburg tot het huidige TivoliVredenburg, maar dat ‘de foyers eromheen’ hierbij helaas ‘aan uitstraling hebben ingeboet’.



Onder het toeziend oog van duizenden kinderen is Sinterklaas zondag aangekomen in Utrecht. Voorgaande jaren kon de intocht niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar nu was het weer als vanouds een groot feest in de stad.

