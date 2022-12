De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een bloedbank maar dan alleen voor bloedplasma, dat is de Powerbank in Kanaleneiland. De Powerbank opende zo’n twee jaar geleden de deuren aan de Hammarskjoldhof, geleden in Winkelcentrum Nova. Het is een nieuwe locatie van Stichting Sanquin, de organisatie die Nederland voorziet van bloed (en plasma).

Wie toevallig nog op zoek is naar een 12 meter hoge replica van de Eiffeltoren kan er nu gratis een ophalen in Utrecht. Om het gevaarte te verplaatsen is volgens de huidige eigenaar Sander Kanters echter wel een kraan en dieplader nodig. Ondanks dit hebben al meerdere mensen zich gemeld.

Een groep actievoerders van Extinction Rebellion hebben vrijdag rond 12.00 uur de lobby van het hoofdkantoor van de Rabobank aan de Croeselaan bezet. Ze wilden dat de bank stopt met ‘investeringen in de industriële landbouw’. De actievoerders zeiden dat ze pas vertrekken als de Rabobank hun eisen inwilligt.



Het bedrijf van de Utrechtse Roland Heerkens is de enige ter wereld die de One Love-aanvoerdersband mag produceren, op verzoek van de KNVB. Sinds de FIFA het dragen van de band vorige maand verboden heeft tijdens het WK-voetbal, is die razend populair. Iedere band vliegt direct de deur uit. Reden genoeg voor burgemeester Sharon Dijksma om een kijkje te nemen bij het Utrechtse bedrijf.

De redactie van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) is vanaf nu te vinden op Achter Clarenburg in de Utrechtse binnenstad. Samen met onder meer RTV Utrecht en studenten van de HU en het ROC gaan we vanaf deze locatie werken aan de lokale journalistiek.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.