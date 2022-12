De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

In een Italiaans restaurant aan de Schoutenstraat in Utrecht heeft vorige week zondag brand gewoed. Een brand in een container sloeg over naar de achtergevel en uitbouw van het restaurant.

Ieder jaar komen er bij het Museum Catharijneconvent zo’n tienduizend kinderen en begeleiders over de vloer voor één heel speciaal persoon: Sinterklaas. De goedheiligman mag hier al sinds een jaar of tien voor enkele weken verblijven tijdens zijn bezoek aan Nederland, zodat Utrechtse kinderen hem kunnen ontmoeten.

Eigenlijk zou de gemeente Utrecht dit jaar komen met een plan voor een nieuwe fietsverbinding bij de Demkabrug, maar dat gaat niet meer gebeuren. De gemeente mikt nu op medio 2023. Ondernemers vragen al jaren om een plan. Er is begrip voor de ‘gedegen aanpak’ van de gemeente maar ze willen ondertussen ook graag ‘daden zien in plaats van woorden’.

Na een spannende kwartfinale tegen Portugal wist het nationale team van Marokko weer te winnen op het WK voetbal in Qatar. Net als tijdens voorgaande overwinningen vierden de supporters weer feest op en rond het Moskeeplein in Utrecht. Later op de avond moest de politie ingrijpen na vernielingen en het gooien van zwaar vuurwerk.