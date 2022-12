De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Twee personen zijn maandag gewond geraakt nadat een hijskraan op de Maliebaan in Utrecht instortte en de lading beton naar beneden kwam. De slachtoffers werden snel bevrijd en door de hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht. De Maliebaan was voor een groot deel afgesloten.

Op de Europalaan in Utrecht zijn woensdagochtend een tram en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit A12 richting Den Haag.

Het bleef relatief rustig woensdagavond in Lombok nadat Marokko werd uitgeschakeld op het WK voetbal. Een paar honderd mensen kwamen samen rond het Moskeeplein. Wel werd er het nodige vuurwerk afgestoken. De politie was in groten getale aanwezig om de orde te handhaven. Zeven personen zijn gearresteerd.

De transformatie van de watertoren aan de Amsterdamsestraatweg is afgerond. Na jaren van leegstand werd de vervallen toren in 2012 door een particulier gekocht en is het nu verbouwd tot vier woningen en een commerciële ruimte op de begane grond. Het Utrechtse Zecc architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het project.