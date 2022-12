De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een personenauto was dinsdag op een politiewagen gebotst op het kruispunt van de Beneluxlaan en de Churchilllaan/Koningin Wilhelminalaan in Utrecht. Het ongeval gebeurde rond 12.45 uur. De Koningin Wilhelminalaan was daardoor tijdelijk afgesloten.

Twee Utrechtse verpleeghuizen krijgen hun eigen treincoupé voor bewoners met dementie, zodat zij even ‘op reis’ kunnen zonder de deur uit te hoeven. NS en Alzheimer Nederland schenken 22 verpleeghuizen in Nederland treinonderdelen uit oude dubbeldekkers om zo’n coupé te maken.

Naast de kerstboom-inleverpunten en -ophaalservice van de gemeente, kunnen Utrechters dit jaar opnieuw hun kerstbomen inleveren bij restaurant Botania op de Stadhuisbrug. In tegenstelling tot de gemeente, die compost maakt van afgedankte bomen, krijgen deze een tweede leven als een biertje.

De hulpdiensten moesten zaterdag met groot materieel uitrukken omdat er iemand in een put op begraafplaats Soestbergen in Utrecht was gevallen. Het slachtoffer is uiteindelijk door een reddingsteam van de brandweer uit de benarde positie gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.