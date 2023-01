De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Een nieuwkomer aan de drukbezochte Drieharingstraat in Utrecht opent in februari voor publiek. Bij Bar Basta kan men straks Italiaans tafelen; op de kaart komen onder meer typisch Italiaanse antipasti, kazen, vleeswaren en wijnen.

De expositie I-Light-U die uit verschillende lichtkunstwerken bestaat is vanaf vrijdag aan het eind van de middag weer te zien rondom station Utrecht Centraal. Het gaat veelal om nieuwe creaties die tijdelijk blijven staan, maar ook bestaande kunstwerken maken deel uit van de expositie.

De brand in de Rietendakschool in Utrecht is veroorzaakt doordat er vuurwerk op het dak terecht is gekomen. Dat blijkt uit camerabeelden. De politie gaat uit van een ongeval. De schade is beperkt gebleven.

Er zijn beelden verschenen van de grote explosie die tijdens de jaarwisseling in de Utrechtse buurt Tolsteeg veel schade heeft veroorzaakt. Dinsdag liet de politie nog weten dat het incident wordt onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken of er een mogelijk verband is met een inbraak later die avond.

De schoonmaakwerkzaamheden van de Oudegracht en het water bij de Weerdsluis in Utrecht zijn afgerond. Het water is donderdag vervuild geraakt met dieselolie. De geur van dieselolie was in de omgeving te ruiken, maar er was geen ontbrandingsgevaar.