De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Nadat de gemeente Utrecht eerder deze week liet weten dat de hekken rondom de monumentale kraan aan het Merwedekanaal blijven staan, bleek de situatie later 180 graden gedraaid: de hekken moeten juist weg.

Tot een paar dagen terug stonden ze nog te pronken in menig huiskamer, maar sinds kort liggen ze weg te kwijnen op straat; de Utrechter heeft de kerstboom weer de deur uitgedaan en het is nu de taak van de gemeente om ze allemaal op te halen. Woensdag ging een team hiervoor met een vuilniswagen op pad in Veldhuizen en wethouder Susanne Schilderman hielp de mannen in de ochtend.

Een grote boom langs de Catharijnesingel in Utrecht is donderdag omgevallen. Hoe het kon gebeuren dat de boom ineens omviel is niet bekend.

Bij de busstalling in Westraven was vrijdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. De brand was na een paar uur geblust, maar er zijn twaalf dieselbussen verwoest.

Zo’n 450 deelnemers deden zaterdag mee aan het Nederlands Kampioenschap Risk bij Karma Kebab aan de Kanaalweg in Utrecht. Sommigen slaakten tijdens het spelen een kreet van frustratie of juist van opwinding.