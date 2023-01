De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De windvaan van Sint Maarten is dinsdagochtend weer teruggezet op het topje van de Utrechtse Domtoren. Ruim een jaar geleden werd het object naar beneden gehaald omdat het gerenoveerd moest worden.

Het was woensdagochtend extreem glad op het drukke fietspad bij de Berekuil in Utrecht. De politie was samen met medewerkers van handhaving aanwezig om fietser erop te wijzen dat ze verder moesten lopen.

De lichtkunstwerken van de expositie I-Light-U stralen nog tot en met volgende week. De werken zijn te vinden in het Stationsgebied. Het is de tweede keer dat de expositie plaatsvindt in Utrecht.