De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Als bijen in een kleurrijke bloementuin bewegen mensen zich door de Utrechtse boekwinkel Broese. In een rustig tempo, willekeurig heen en weer deinend, verkennen ze de kaften en titels van de boeken. De boeken liggen zorgvuldig opgestapeld op de tafels of staan geduldig te wachten in de boekenkasten. Het zijn er niet te weinig. Wie houdt er eigenlijk allemaal bij wat er in de winkel moet gebeuren? Daar vertelde Grietje Braaksma ons meer over.

Om ervoor te zorgen dat er minder bestelbusjes door de Utrechtse straten rijden heeft het bedrijf MyPup woensdag twee duurzame pakketpunten in de stad geopend. Mensen kunnen hier gratis hun bestelling afhalen en retourneren. Wethouder Eva Oosters was woensdag bij de opening van de locatie aan de Jeremias de Deckerstraat.

De Nederlandse artiest Douwe Bob was woensdagochtend even in de bibliotheek aan de Neude in Utrecht om voor tientallen kinderen voor te lezen. Dit deed hij in het kader van De Nationale Voorleesdagen 2023. Het publiek luisterde aandachtig naar wat de zanger te vertellen had.

Een van de winkels die al tientallen jaren op de Vismarkt zit, is souvenirwinkel Piet Snot. Ooit begonnen als stripboekenwinkel, nu sinds een aantal jaar een volledige souvenirwinkel. Halverwege de jaren 80 opende de winkel de deuren op de Korte Jansstraat, daarna volgde een verhuizing naar het pand op de Vismarkt vlak bij de Stadhuisbrug. De grote blauwe neon Piet Snot-letters in de etalage zijn al jarenlang een bekend gezicht in de straat. Net zoals de kleurrijke T-shirts aan de gevel.