De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Veel Utrechters keken vorige week zondag gezamenlijk op een groot scherm naar de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal. Helaas was de stemming niet al te best, omdat Oranje met 0-2 verloor van Tsjechië.

Na 35 jaar was het woensdag de laatste dag dat sekswerkers en klanten terecht konden op de tippelzone De Baan. De locatie op de Europalaan in Utrecht moet ruimte maken voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Merwede. De sloop van de afwerkplek is donderdagochtend gelijk begonnen.

Vanwege het 700-jarig bestaan van de Domtoren schonk Utrecht een ornament van het icoon aan het themapark Huis ten Bosch in Japan. In dit park zijn allerlei Nederlandse gebouwen te vinden, waaronder een heuse replica van de Dom.

Het Utrechtse platform Thirty030 heeft posters in de stad opgehangen om daarmee de heropening van de nachtclubs te vieren. Na 15 maanden gesloten te zijn geweest, mochten de clubs afgelopen weekend weer gasten ontvangen.

Een aantal Utrechtse veteranen kreeg zaterdagochtend uit handen van burgemeester Sharon Dijksma een speciaal kookmagazine overhandigd. In Rats, kuch en bonen. Tien recepten en verhalen van Utrechtse veteranen staan allerlei lekkernijen waar de (voormalige) werknemers van defensie een speciale herinnering aan hebben.

De Voorstraat in hartje centrum werd woensdag omgetoverd tot Mbo-straat. Studenten van de vier mbo-instellingen in de stad gingen in de straat aan het werk om te laten zien wat mbo’ers bijdragen aan de arbeidsmarkt.