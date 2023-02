De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Met het vaststellen van het voorlopig ontwerp is de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg weer een stap dichterbij. Er zijn ten opzichte van het vorige plan een aantal aanpassingen doorgevoerd; zo wordt nu ook het noordelijke deel grondiger aangepakt en ook het plein op de Herenweg wordt meegenomen in de werkzaamheden.

Zo’n 150 tot 200 werknemers van Stadsbedrijven waren dinsdagochtend bij de aftrap van de zevendaagse staking van de Utrechtse vuilnisophaaldienst. Aan de Tractieweg, voor de ingang van het terrein waar de meeste vuilniswagens van de stad staan opgesteld, konden de werknemers zich bij een van de vakbonden registreren voor een zogenoemde stakingsuitkering.



Veel inwoners van Utrecht wisten waarschijnlijk niet dat de vuilnismannen- en vrouwen sinds dinsdag een week gingen staken. Dat lijkt althans zo gezien de duizenden vuilniszakken die op straat liggen.

De gemeente gaat nog dit plantseizoen – dat tot maart duurt – twee nieuwe bomen planten op het Vredenburgplein in Utrecht. De bomen vervangen de twee platanen die eind 2021 met spoed gekapt werden.

De Keizerstraat is gelegen in de binnenstad werd deze week besproken in de rubriek Straatnamen in Utrecht.