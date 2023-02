De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De staking van de vuilnisophalers in Utrecht was dinsdag weer voorbij. Vanaf die dag gingen de medewerkers van Stadsbedrijven weer aan de slag met het ophalen van vuilnis en het schoonmaken van de straten. De gemeente verwachtte dat het zeker een week zou duren voordat de stad weer schoon was.



Op verschillende plekken in Utrecht hing dinsdag de vlag halfstok ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Ook organiseerde de Ulu-moskee in Lombok een bijeenkomst om hulpacties te starten.

De prijs voor Boom van het Jaar 2022 werd woensdagmiddag uitgereikt op landgoed Rhijnauwen in Bunnik. De Markiezeneik uit Amelisweerd kwam als winnaar uit de bus met een recordaantal van bijna 37.000 stemmen. Wethouder Linda Voortman nam de prijs in ontvangst.



De actiegroepen Amelisweerd Niet Geasfalteerd, Extinction Rebellion en Collectief Ondeugend voerden vrijdagmiddag actie bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht.