De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De gemeente Utrecht heeft maandag 306 fietsen laten verwijderen bij de Moreelsehoek. De fietsenparkeerplaats was geleidelijk ontstaan, maar nu heeft de gemeente de locatie nodig voor werkzaamheden.

Vanwege het 5-jarig bestaan van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht kreeg het ziekenhuis dinsdag bezoek van de gelijknamige koningin. Zij ging onder meer in gesprek met medewerkers, ouders en kinderen. Ook luisterde zij naar ervaringen én werd bijgepraat over nieuw onderzoek.

In de omgeving van de Brandstraat en Oudegracht in Utrecht was woensdag een waterstoring. In de nabije Haverstraat zijn al een tijd werkzaamheden en waterbedrijf Vitens was bezig met het vervangen van de waterleiding. Daardoor zaten veel huishoudens in de buurt zonder water.

Honderden vuilnismannen- en vrouwen én allerlei andere sympathisanten waren woensdagmiddag bij de landelijke staking op het Jaarbeursplein in Utrecht. Verschillende sprekers beklommen het podium, waaronder Marieke Manschot van de FNV en Ton Heerts van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.