De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op 24 februari was het precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. Een massale vluchtelingenstroom kwam op gang en de Jaarbeurs in Utrecht was voor veel Oekraïners het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf in Nederland. Deze datum en locatie werden aangegrepen voor een landelijke bijeenkomst voor Oekraïense vluchtelingen en een Walk of Hope waaraan iedereen kon meedoen. Stichting Vital’nya en DUIC publiceerden tot 24 februari verhalen van vluchtelingen, hulpverleners en andere betrokkenen in Utrecht, zowel in het Nederlands als in het Oekraïens.

Via een steil trappetje en enkele honderden meters betonnen kade kom je uiteindelijk uit bij zes voormalige Zandpadboten in de Industriehaven in Utrecht. De oude prostitutieboten zorgen al jaren voor beroering. Ze liggen hier illegaal en worden ook nog eens illegaal te huur aangeboden via Airbnb, zo meent de gemeente Utrecht. Daar is eigenaresse Marianne Nobels het niet mee eens.



Nog geen twee jaar geleden opende Milan van Dun (32) de plantaardige snackbar Last Vegas in de binnenstad van Utrecht. Vanaf 1 april komt daar een foodtruck op het Utrecht Science Park bij. “Hardlopers? Onze kapsalon, bitterballen en frietje rendang”, aldus de Utrechtse ondernemer. “Alles wat we bereiden, is veganistisch.”

Honderden Oekraïners kwamen vrijdag naar Utrecht om stil te staan bij één jaar oorlog in Oekraïne. De dag startte om 10.15 uur met The Walk of Hope vanaf het station Utrecht Centraal naar de Jaarbeurs. Voor veel vluchtelingen was die plek afgelopen jaar het eindpunt van hun vlucht en het startpunt van hun verblijf. In de Jaarbeurs was een programma met diverse toespraken, Oekraïense muziek, videoboodschappen en ontmoetingspunten.

Een politiewagen is vrijdagmiddag op de Adelaarstraat uit de bocht gevlogen en tegen een geparkeerde auto gecrasht. Ook verschillende fietsen, een container en een lantaarnpaal hebben fikse schade. De agenten zouden onderweg zijn geweest naar een spoedmelding.