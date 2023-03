De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Het beroemde, blauwe en pratende stoomlocomotiefje Thomas komt na vier jaar weer naar Utrecht. Van 18 tot en met 21 mei draait alles in het Spoorwegmuseum om Thomas en zijn vrienden.



De Historische Vereniging Oud-Utrecht bestaat 100 jaar en heeft daarvoor een koninklijke onderscheiding gekregen. De vereniging die zich inzet voor het vergroten en verspreiden van kennis over het Utrechtse erfgoed, organiseert het hele jaar door activiteiten om het 100-jarig bestaan te vieren.

De voorlopige uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen liet zien dat GroenLinks de grootste partij was in de gemeente Utrecht. Daarna volgde D66. Beide partijen behaalden wel minder stemmen in vergelijking met de verkiezingen voor de provincie 4 jaar geleden.

Utrecht herdacht zaterdag de slachtoffers die vier jaar geleden om het leven werden gebracht of gewond raakten bij de tramaanslag. Op het 24 Oktoberplein kwamen nabestaanden, slachtoffers en getuigen, maar ook burgemeester Sharon Dijksma en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius samen.