De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

In de Vogelenbuurt kunnen Utrechters sinds 1963 terecht bij Luxa Schoenservice om hun schoenen te laten repareren. Kees van den Heiligenberg (82) staat inmiddels al zestig jaar in de zaak. Zijn zoon, René van den Heiligenberg (52), nam in 2008 het stokje van hem over. DUIC bracht afgelopen week een bezoek aan Luxa.

De gemeenteraad in Utrecht heeft donderdagmiddag uitgebreid gesproken over het nieuwe beleid voor standplaatshouders. Wethouder Susanne Schilderman kreeg de nodige kritiek. Ze gaf toe dat het niet goed was gegaan. “We hadden beter en vaker moeten communiceren.” Duidelijk is dat de politieke partijen op zoek zijn naar speelruimte, maar het blijft de vraag in hoeverre dat juridisch mogelijk is. Loting lijkt in ieder geval van de baan.

Voor de echte fans van nijntje en Dick Bruna was vrijdag een prachtig koffietafelboek verschenen. Met ‘nijntje xxl miffy’ hebben de initiatiefnemers een vuistdik, 15 kilo wegend, boek afgeleverd. Met een prijskaartje van 2995 euro is het echter niet voor iedereen weggelegd. Het eerste exemplaar werd vrijdag overhandigd aan de directeur van het Centraal Museum, Bart Rutten.

Bij de plek in Utrecht waar vrijdag een meisje om het leven kwam en haar broertje zwaargewond raakte is een kleine bloemenzee ontstaan. Burgemeester Sharon Dijksma, die na het ongeval een bezoek bracht aan de hulpdiensten, spreekt van een ‘onvoorstelbaar drama’.