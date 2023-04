De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De Utrechtse wethouder Linda Voortman was woensdag eenmalig juf Linda. Voor groep 5 van SO Fier, een school voor speciaal onderwijs, werd alles verteld over geld. De gastles werd gegeven in het kader van de ‘Week van het Geld’ waarvan Utrecht dit jaar gaststad is.

Omwonenden en andere betrokkenen rond de Vleutenseweg hebben donderdagochtend een petitie aangeboden aan wethouder Lot van Hooijdonk en voorzitter van de commissie Mobiliteit Gertjan te Hoonte. Daarin pleitten ze voor onafhankelijk onderzoek naar de verkeerssituatie op de Vleutenseweg. De petitie was 541 keer ondertekend.

Elk jaar komt aan de Catharijnesingel het narcissenmonument in bloei. De bloemetjes vormen samen het woord ‘Truus’, verwijzend naar de Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier. Maar dit jaar lijkt er iets mis te gaan: de S is niet in bloei gekomen. Wat is er aan de hand?

De Hoogstraat Revalidatie bestond op vrijdag 31 maart precies 75 jaar. De gehele week staat het revalidatiecentrum in het teken van haar jubileum. DUIC nam een kijkje achter de schermen bij De Hoogstraat en ging in gesprek met ergotherapeut Andy van Luttikhuizen (56) en revalidant Menno Streefland (27).