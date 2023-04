De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De roeivereniging Triton uit Utrecht won vorige week zondag de Varsity. De Nationale Universiteitsroeiwedstrijden werden dit jaar voor de 139e keer georganiseerd. De winst werd zondagavond gevierd met een optocht door de stad en een ‘kroegjool’ op het Janskerkhof. Honderden mensen kwamen af op het feest.

Het is ‘zeer spijtig’ dat de bijzondere veranda, waarvan de sloop afgelopen zaterdag begon, van het voormalige klooster aan de Deken Roesstraat niet behouden blijft. Zo reageerde wethouder Rachel Streefland op de ontwikkelingen. Er loopt nog een zaak over de sloop bij de Raad van State omdat omwonenden de veranda willen behouden. De eigenaar van het gebouw heeft echter wel een vergunning voor de herontwikkeling van het gebouw.

De twee standplaatsen aan de Oudegracht, waar nu nog Broodje Ben en Venezia te vinden zijn, blijven bestaan. Het college van B&W had voorgesteld om deze plekken te laten verdwijnen, maar een meerderheid van de gemeenteraad is het daar niet mee eens.



In een afgeladen Sportcentrum Galgenwaard strijden dit weekend ruim 700 jongeren tegen elkaar tijdens het jeugd Olympisch Worsteltoernooi. Dit ‘toernooi der kampioenen’ is de grootste in zijn soort en wordt georganiseerd door de Utrechtse worstelvereniging De Halter.

Een paar honderd mensen kwamen zondag op eerste paasdag in alle vroegte bijeen op het Domplein in Utrecht om de opstanding van Jezus te vieren. Tijdens deze zogenoemde paasjubel werd gezongen en gebeden, en er waren voordrachten van verschillende predikers.