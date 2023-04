De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Op 21 juni 2023 is het tien jaar geleden dat het regenboogzebrapad bij het nijntje stoplicht in Utrecht werd geopend. GroenLinks-raadsleden Pepijn Zwanenberg en Melody Deldjou Fard vinden het nu tijd dat het regenboogpad in een nieuw jasje wordt gestoken en stellen daarom vragen aan het college van B&W.

De werkzaamheden op de hoek van de Oudegracht en de Haverstraat in het centrum van Utrecht hebben vertraging opgelopen. Dit komt onder meer door de vondst van de zogenoemde spookkelder en negentiende-eeuwse elementen én omdat de kelders in slechtere conditie verkeren dan vooraf werd gedacht.

Voor zover wij weten varen er geen duikboten in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht, maar er is er nu wel één te zien in Kanaleneiland. Kunstenaar Jan Heinsbroek, beter bekend als JanIsDeMan, heeft op de hoek van de Adenauerlaan en het Attleeplantsoen een nieuwe muurschildering gemaakt waar onder meer een onderzeeër op te zien is.

De brandweer was woensdagmiddag met vier blusvoertuigen en een redvoertuig uitgerukt voor een uitslaande brand aan de Groenewoudsedijk in Utrecht. In het brandende pand waren veertien mensen aanwezig die zichzelf in veiligheid hadden gebracht. Om 18.48 uur is vanwege de vele rook een NL-Alert verstuurd. Pas uren na het uitbreken was de brand onder controle.



Standplaatshouders in Utrecht lijken even op adem te kunnen komen. De ondernemers hoeven dit jaar geen nieuwe vergunning aan te vragen, er komt namelijk een gedoogtermijn van ongeveer een jaar. Dat zei wethouder Susanne Schilderman donderdagmiddag tijdens een commissievergadering over het onderwerp.

Bij de plek aan de Biltse Rading in Utrecht waar vrijdag een ernstig ongeval plaatsvond hangen momenteel papiertjes met waarschuwingen. Daarop is te lezen dat het om een ‘levensgevaarlijke oversteekplaats’ gaat en dat iets verderop een tunnel ligt. Bij het ongeluk kwam een 5-jarige jongetje en een 66-jarige vrouw om het leven.