De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De eerste struiken en bomen zijn geplaatst op Wonderwoods in Utrecht. Het groene gebouw dat nu in aanbouw is krijgt 280 bomen en 75.000 planten. Het groen komt aan, op en in de twee torens. Volgend jaar moet Wonderwoods aan de Croeselaan opgeleverd worden.

Een groep verontruste omwonenden van de Biltse Rading in Utrecht is vanwege het dodelijke ongeval dat vorige week plaatsvond een petitie gestart. Daarin wordt de gemeente ‘met klem’ verzocht actie te ondernemen. De petitie, die bijna 1.100 keer was ondertekend, werd woensdagochtend tijdens een emotionele bijeenkomst in een ontmoetingsruimte in de wijk overhandigd aan wijkwethouder Susanne Schilderman.

Verschillende Utrechters werden woensdag weer in het zonnetje gezet tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Zoals gebruikelijk is op de dag voor Koningsdag krijgen de inwoners van de stad, die zich op wat voor manier dan ook voor anderen of de samenleving hebben ingezet, een koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester. Dit keer was de ceremonie in de Stadsschouwburg en kregen in totaal 31 Utrechters van Dijksma een lintje opgespeld.

Op de vrijmarkt in de Utrechtse binnenstad werden weer allerlei spullen uit de kast gehaald. Van kleding, boeken, dvd’s, speelgoed en nog veel meer.

Tien actievoerders van Amelisweerd Niet Geasfalteerd hebben woensdag feest gevierd in de hal van het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland in Utrecht. Dit deden zij omdat minister Harbers vanwege de stikstofcrisis een bouwstop had afgekondigd, waarmee de plannen voor de verbreding van de A27 voorlopig zijn uitgesteld.

Wij laten weleens aan de hand van oude en nieuwe foto’s zien hoe Utrecht door de jaren heen is veranderd, maar JanIsDeMan doet dat nu met behulp van een muurschildering. Op de hoek van de Willem van Noortstraat en de Floris Heermalestraat is een tafereel uit 1935 te zien.