De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

Op de buitenmuur van restaurant LE:EN op Rotsoord in Utrecht is deze week een meterslange muurschildering verschenen. Op het werk zijn onder andere allerlei dieren te zien waaronder chimpansees, een olifant en een beer.

Utrecht werd zaterdagavond opgeschikt door een enorme explosie. Vanwege de knal sneuvelden meerdere ramen van omliggende huizen en ook raakten geparkeerde auto’s beschadigd. Een grote hoeveelheid zwaar knalvuurwerk veroorzaakte de ontploffing.

Burgemeester Sharon Dijksma bracht zondagochtend een bezoek aan de Utrechtse wijk waar zaterdagavond de explosie was. Ze sprak onder andere met bewoners en beloofde iets te doen om de overlast aan te pakken.

Het eerste deel van het kunstwerk Lichaam en Geest werd dinsdagmiddag onthuld op het busstation bij Utrecht Centraal. Uiteindelijk komen er zowel aan de Jaarbeurs- als Centrumzijde verschillende werken van het team van kunstenaar Gabriel Lester. Het idee is dat het busstation daarmee straks kleurrijker en lichter wordt.

Een handjevol mensen protesteerde zaterdagmiddag bij de Wilhelminawerf in Utrecht voor betaalbare woningen. Er is bewust voor deze locatie gekozen omdat er volgens de demonstranten in het gebied honderden betaalbare woningen hadden moeten komen, maar er door slecht gemaakte afspraken nu huizen staan die voor een select groepje betaalbaar zijn.