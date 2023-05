De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Naast mensen en dieren kunnen ook bomen een vaccin krijgen om te voorkomen dat ze ziek worden of sterven. Dat gebeurt ook in Utrecht. Jaarlijks krijgt een deel van alle iepen in de stad een injectie tegen de iepenziekte. Deze week is de gemeente begonnen met de operatie.



Archeologen van de gemeente Utrecht hebben op de plek waar tot voor kort bezoekers van de Jaarbeurs hun auto parkeerden een beeldje gevonden. Hoe oud de zogenoemde ‘putto’ precies is, wordt de komende tijd onderzocht.

De impasse die is ontstaan rond de oversteek van de bus- en trambaan bij het Lombokplein in Utrecht houdt nog altijd aan. Er moet een oversteek komen, maar hoe dat moet gebeuren blijft onderwerp van discussie. Tweemaal werd een ontwerp van de gemeente afgekeurd. Hierdoor moet de Leidse Rijn mogelijk anders aangelegd worden, wordt het Lombokpark veel kleiner en ondervindt het Park Plaza Hotel hinder.

Utrecht viert 7 mei de bevrijding, twee dagen later dan de nationale Bevrijdingsdag. Op 7 mei 1945 trokken de Canadese en Britse troepen over de Biltstraat de stad binnen, verwelkomd door een dolblije menigte. Traditiegetrouw wordt op 7 mei, bij het Polar Bear monument aan de Biltstraat (de witte ijsbeer), het einde van de oorlog in Utrecht herdacht.



Zo’n 27.000 mensen bezochten vrijdag het Bevrijdingsfestival in het Utrechtse Park Transwijk. Vorig jaar waren dat er nog 37.000. Vanwege het slechte weer dat over Nederland trok werd in andere steden het festival tijdelijk stilgelegd. Dat was in Utrecht niet nodig, maar ook hier regende het een groot deel van de dag. De organisatie schrijft dat toen de regen rond 16.30 uur ophield het terrein snel volliep.

Met een demonstratieve rave door Utrecht vroegen zo’n 1.300 feestgangers zaterdag aandacht voor de ‘onmisbare rafelranden’ van de stad. De stoet, die naast alle participanten uit meerdere voertuigen met muziek bestond, trok vanaf het Smakkelaarsveld door de binnenstad richting de Catharijnesingel om vervolgens bij het Moreelsepark te eindigen.