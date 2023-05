De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

In het Smakkelaarspark in Utrecht was vorig weekend een hoop activiteit. Tijdens het evenement Time Cap hebben tien ‘street artists’ de grote tunnelbak voorzien van kunst. De kunstwerken van de tien artiesten blijven voorgoed staan, maar zullen straks wel verdwijnen achter de bebouwing van het nieuwe Smakkelaarspark.

Na zes jaar is de Utrechtse punkband John Coffey terug. Tijdens het evenement The Homecoming explodeerde Beton-T van de energie die de band traditiegetrouw met zich meebrengt. De rauwe locatie in de Merwedekanaalzone paste uitstekend bij het optreden dat maar weer eens aantoont dat John Coffey jarenlang gemist werd.

In 1923 werd het voormalige ziekenhuis aan de Catharijnesingel in Utrecht aangesloten op het warmtenet. Het Algemeen Ziekenhuis is volgens Eneco het eerste gebouw in Nederland dat op het netwerk werd aangesloten. De kolenkachels die in iedere kamer stonden maakten plaats voor radiatoren en het water dat daar doorheen stroomde werd verwarmd in de kolencentrale die destijds aan de Nicolaas Beetsstraat stond. Inmiddels wordt het water nog grotendeels verwarmd met gas, maar ook dat verandert binnenkort.

Op twee plekken in Utrecht kunnen mensen hun elektrische auto opladen via een bestaande lantaarnpaal. Dat kan onder meer aan de Afrikalaan in Kanaleneiland. Wethouder Eva Ooster plugde woensdagmiddag tijdens de opening van het nieuwe systeem de eerste auto aan deze laadlantaarn.



Tientallen jaren werd er geleurd met de Mat’36 252 – een treinstel uit 1938. Hij ging van de ene stallingsplek naar de andere, raakte zwaar verwaarloosd, maar nu staat de historische trein eindelijk puntgaaf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het is daarmee ook het slotstuk van het levenswerk van enkele betrokkenen die zich al sinds de jaren 60 en 70 hardmaken om het treinstel te bewaren.

Elektrische deelmobiliteit is volgens wethouder Eelco Eerenberg ‘onmisbaar’ en de ‘sleutel tot succes’ voor gebiedsontwikkeling in Utrecht. Doordat ruimte schaars is in Utrecht, is elke parkeerplaats minder in nieuwe woonwijken ‘pure winst’. Dit vertelde Eerenberg toen hij samen met minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Vivianne Heijnen een bezoek bracht aan de wijk Wisselspoor, die op dit moment in ontwikkeling is.

Op de begane grond van Stayokay Utrecht Centrum aan de Neude is gisteren het nieuwe café The 5th geopend. De plek van The 5th is ook het geboortehuis is van de Utrechtse schilder Joop Moesman. Ter ere van hem is daarom in het restaurant een muurschildering onthuld van zijn werk ‘Het Gerucht’.