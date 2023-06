De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Net zoals bij de voorgaande edities was het ook vorig wekend weer een groot feest in de stad tijdens de Utrecht Pride. Tienduizenden toeschouwers stonden langs de Catharijnesingel en Oudegracht te kijken naar de voorbijvarende boten met daarop dansende en kleurrijk uitgedoste mensen.

Uitgesproken, rauw en massief. De gebouwen in het nieuwe boek BRUUT zijn het allemaal. En ze hebben nog een ding gemeen: beton. Foto’s van brutalistische gebouwen worden massaal gedeeld want ze blijken ‘Instagrammable’, zo is te lezen in het boek. BRUUT is onder meer gemaakt door Arjan den Boer, publicist bij DUIC en Utrechter Martijn Haan. We spraken hen over beton, het Oostblok en typisch Utrechtse voorbeelden van brutalisme.

Ruim 8.000 werknemers van sociaal werkbedrijven uit heel Nederland kwamen woensdag met zo’n 160 bussen naar Utrecht om te demonstreren. Ze willen, net zoals vele andere branches, onder meer een loonsverhoging vanwege de stijgende kosten.

Op en rondom station Utrecht Centraal werd donderdag door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), NS, ProRail, politie, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Openbaar Ministerie en gemeente Utrecht een grote crisisoefening gehouden. Zo werd er in de tunnel en op het perron geoefend met een explosief. Op het Smakkelaarsveld werd later een gijzeling nagebootst.