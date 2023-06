De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De gevel van het voormalige pand van Mado en later G-Star Raw is niet onherstelbaar beschadigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders na vragen van vier gemeenteraadsfracties. De partijen maakten zich zorgen over de staat van het pand aan de Oudegracht 119, waarvan de etalage ontworpen werd door Gerrit Rietveld.

Twee glazenwassers hebben dinsdagochtend een man uit het water gered bij de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht. Deze man was op zijn beurt het water in gesprongen om een van zijn honden te redden.

In de Galgenwaard wordt momenteel de grasmat en alle systemen die daaronder liggen vervangen. Dat was volgens Edo Keuning, Financieel & Operationeel directeur van FC Utrecht, hard nodig want volgend seizoen zou het veld niet meer aan de eisen van onder meer de KNVB voldoen.

De burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, heeft besloten dat het pand waar afgelopen week een mogelijk explosief voor de deur werd gevonden de komende tijd dicht blijft. De komende dertig dagen mag het gebouw niet meer gebruikt worden.

Een flinke boom langs de singel in Utrecht is donderdag afgebroken en kwam bovenop het hekwerk van Grand Hotel Karel V terecht. Over een lengte van enkele tientallen meters zijn het hek en de gedeeltes met gemetselde stenen kapot. Er raakte niemand gewond.

Belangstellenden konden zaterdag tijdens de Dag van de Architectuur in Utrecht een kijkje nemen in bijzondere gebouwen en op bouwplaatsen. Twaalf projecten deden dit keer mee en Central Park én The Cube waren erg populair onder de bezoekers.