De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Eieren, scheldwoorden en intimidatie; bewoners van de Utrechtse buurt Ondiep die een regenboogvlag aan hun huis hebben hangen, hebben hier sinds een tijdje mee te maken. Als teken van solidariteit besloten steeds meer Ondiepers om de vlag te hijsen en daarom kleurt een aantal straten in de wijk inmiddels in alle kleuren van de regenboog. “Een mooie reactie”, aldus burgemeester Sharon Dijksma.

Het ‘verticale bos’ dat zo’n twee maanden geleden langs de gevel van Wonderwoods in Utrecht werd geplant kreeg dinsdag de eerste onderhoudsbeurt. Twee hoveniers klommen over de reling. Terwijl ze aan de touwen hingen, haalden deze flying gardeners het onkruid weg en snoeiden ze de bomen.

In het Griftpark in Utrecht is vrijdag het monument van vlucht en verzet onthuld. Het monument staat symbool voor het trans-Atlantisch slavernijverleden van Utrecht. Het Griftpark is jaarlijks de centrale plek voor de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van Nederland.