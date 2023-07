De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Drogisterij Woortman is de oudste drogisterij van Utrecht. In de rest van het land is slechts nog een handjevol van zulke oude drogisterijen te vinden. In 1851 opende de zaak de deuren. Als je binnenstapt op de Neude 3 is die historie nog duidelijk te zien.

De politie heeft dinsdag in een onderzoek naar de handel in harddrugs op zeven locaties invallen gedaan. Daarbij is een 33-jarige inwoner van Utrecht aangehouden en zijn meerdere spullen en geld in beslag genomen.

Vanwege zomerstorm Poly was het treinverkeer in een groot gedeelte van Nederland gestaakt of ontregeld. Ook op station Utrecht Centraal was dat goed te merken.

Tijdens werkzaamheden aan de historische kelders van Magazijn De Zon was een kelder uit de 14e of 15e eeuw ontdekt. De onlangs ontdekte kelder is de tweede in korte tijd. Eerder dit jaar werd namelijk ook al een spookkelder ontdekt in de Haverstraat.

In het verdachte pakketje dat zaterdag aan de Merwedekade in Utrecht werd gevonden bleek explosief materiaal te zitten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het pakketje veiliggesteld.