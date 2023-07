De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De herinrichting van de Maliebaan in Utrecht is weer een stap verder. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben de afgelopen periode kunnen reageren op het ontwerp. Dat is afgerond en nu kan de gemeente aan de slag met de puntjes op de ‘i’.

Op het recent onthulde slavernijmonument in het Griftpark in Utrecht zijn afgelopen week meerdere graffiti-tags aangebracht. Het gaat om het gedeelte van het monument dat op de heuvel in het park staat.

De huisbijbel uit 1832 van de Domkerk in Utrecht die recent werd gevonden in een kringloopwinkel is vanochtend overhandigd aan predikant Willem Roskam. Stefan van Mierlo kocht de bijbel voor 20 euro in Den Haag en had meteen door dat hij iets bijzonders gevonden had.

De gemeente Utrecht is naarstig op zoek naar een nieuwe plek voor het Zeelandschap. Het kunstwerk dat uit verschillende onderdelen bestaat, waarvan het zwaarste ruim 35.000 kilo is, moet weg uit het Smakkelaarspark in het centrum omdat er gebouwd gaat worden.