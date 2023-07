De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De nieuwe stadswijk Cartesius wordt straks de gezondste plek van Utrecht, waar inwoners gemiddeld langer leven en ook nog eens heel gelukkig zijn. Dat is althans de ambitie van de verschillende organisaties die een convenant ondertekenden waarmee ze dat willen bereiken. Over een tijdje wordt duidelijk in hoeverre de buurt een rol speelt in de gezondheid en gemoedstoestand van de bewoners want de World Health Organisation (WHO) heeft aangegeven de effecten te gaan meten.

Smetteloze kamers, nieuw beddengoed, meerdere woonkamers en een fietsenstalling. De nieuwe opvang voor Oekraïense vluchtelingen nabij stadion Galgenwaard is klaar. Hier worden vanaf volgende week ruim 265 mensen opgevangen. Het oude kantoorpand is afgelopen weken flink onder handen genomen.

Je moet heel wat aan je ogen mankeren, wil je het nieuwste eerbetoon aan oogheelkundige Franciscus Cornelis Donders over het hoofd zien. Vanaf de zijmuur van zijn voormalige werkplek, aan de Wijde Begijnestraat in hartje Utrecht, kijkt de wetenschapper voorbijgangers met een kritisch onderzoekende blik aan.



De onderdoorgang van de Domtoren in Utrecht heeft een eigen straatnaam gekregen; de Jacob van Eyckpassage. Hij leefde van 1589 tot 1657 en werd in 1625 benoemd tot beiaardier van de Dom. Op het Domplein ligt al langer een gedenksteen voor Van Eyck.

Bij de werkzaamheden aan de werfkelders op de kruising van de Oudegracht en de Haverstraat is afgelopen week een oude grafsteen gevonden. De steen is bijna 100 jaar oud en kwam tijdens de werkzaamheden tevoorschijn bovenop een van de kelders, schrijft de gemeente in een bericht op Facebook.