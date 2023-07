De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Na bijna 60 jaar heeft Martin Teeuwen (67) besloten de deuren van de gelijknamige dierenspeciaalzaak aan de Kanaalstraat in Utrecht definitief te sluiten. In 1965 openden zijn ouders de zaak en Martin staat er al sinds zijn 14e. “Ik heb nooit een hekel gehad aan mijn werk, maar het is mooi geweest.”

Bij een brand in een woning aan de Ankaradreef in Utrecht is afgelopen een vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.



De geschiedenis van Hoog Catharijne is ook de geschiedenis van Utrecht; van stedelijke vernieuwingsdrift, een groter centrum, de gedempte singel, de junkentunnel en de laatste decennia weer van een volgende vernieuwingsslag. Hoog Catharijne bestaat vijftig jaar en is nog altijd in ontwikkeling.

De organisatie achter de Utrechtse Domtoren is op zoek naar mensen die ooit werkzaamheden hebben uitgevoerd aan het icoon van de stad. Op 26 augustus wordt namelijk in samenwerking met Het Utrechts Archief een terugkomdag voor deze vaklieden georganiseerd.

De groene gevel aan het Vredenburg in Utrecht is niet bij iedereen geliefd. Regelmatig als DUIC een foto publiceert met dit pand erop dan volgen de negatieve reacties. Ook wij moeten eerlijk zijn, de gevel zag er toen een stuk fraaier uit. Maar wat blijkt; er is recent een sloopvergunning aangevraagd voor de huidige groene gevel.