De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

Begonnen vanuit verschillende hulptelefoons door het land en uitgegroeid tot een landelijke organisatie met ruim 700 vrijwilligers en 55 vaste krachten: de Kindertelefoon staat al bijna 44 jaar klaar voor kinderen in Nederland. Het hoofdkantoor – waar dagelijks zo’n 1100 telefoontjes en chats binnenkomen – staat in Utrecht en DUIC mocht een kijkje achter de schermen nemen.



Olena Zelenska, de vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, heeft vorige week zondag het Prinses Máxima Centrum in Utrecht bezocht. President Zelensky bezocht Nederland voor de tweede keer sinds het uitbreken van de oorlog met Rusland.



Fotograaf Shody Careman woont al langere tijd met haar gezin in Lombok, maar de wijk en de vele bewoners kende ze eigenlijk nauwelijks. “Ik kende wel wat mensen uit mijn straat, maar bij de meerderheid was ik nooit binnen geweest.” Om hier verandering in te brengen besloot ze zich een maand lang in Lombok ‘op te sluiten’ en bij willekeurige bewoners van de Van den Boschstraat aan te bellen.



Het was al even bekend dat de onderdoorgang van de Domtoren in Utrecht de straatnaam ‘Jacob van Eyckpassage’ zou krijgen, maar sinds donderdag is dat officieel. Burgemeester Sharon Dijksma trok op de openingsdag van het World Carillon Congress in de aanwezigheid van ruim honderd beiaardiers van over de hele wereld het doek van het straatnaambord.

Iedere Utrechter fietst er wel eens langs: de kruising van de Bemuurde Weerd Oostzijde met de Adelaarstraat. Op de hoek in het lichtgeel geschilderde pand zit ijssalon Il Mulino. We ontmoeten er Marjolein Merkens. Marjolein is samen met haar nicht Inge Scheltens eigenaar van de zaak. Ook haar man en haar neefje werken in de zaak. Het is al decennia lang een echt Utrechts familiebedrijf.