De week in beeld: bekijk hier het overzicht van de foto’s van afgelopen week

DUIC hecht veel waarde aan fotografie. Als het even kan maken wij zelf de beelden bij de onderwerpen waar we over schrijven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Soms wordt daarom gebruikgemaakt van foto’s die aangeleverd worden of van bijvoorbeeld beelden van Het Utrechts Archief. Hieronder een overzicht van de foto’s van afgelopen week.

De bewoners van de gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide in Utrecht hebben woensdag ook in de hoger beroepszaak te horen gekregen dat ze de gebouwen moeten verlaten. Eerder demonstreerde de groep nog op het Janskerkhof.



De pro-Palestina demonstratie in Utrecht is vrijdagavond uitgelopen op ongeregeldheden. De burgemeester beëindigde het protest op het Jaarbeursplein na een uurtje omdat het te druk was en de coronamaatregelen niet werden nageleefd. Er werden uiteindelijk ruim 100 arrestaties verricht.

In Utrecht is maandag de campagne ‘Ik stroop mijn mouw op’ gestart, waarbij zes bekende inwoners hun medestadsbewoners oproepen zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.

Woensdagochtend zijn de eerste waterplanten in de singel naast het Zocherpark in Utrecht geplaatst. Uiteindelijk worden er 1700 stuks geplant. Wethouder Eelco Eerenberg trok woensdag de laarzen aan om in het water het startschot te geven.

De Van Sijpesteijntunnel in Utrecht is afgelopen week weer geopend. De werkzaamheden aan het fietspad en het riool zijn afgerond, en ook is de helling bij de tunnel minder steil gemaakt.

In de damwand van de Vaartsche Rijn bij Rotsoord in Utrecht zijn woensdag tien kasten met daarin plantenbakken opgehangen. De bakken zijn niet zozeer bedoeld om de omgeving groener te maken, maar wel om de biodiversiteit en waterkwaliteit te verbeteren.