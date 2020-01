De week in quotes: ‘Afscheid nemen valt me zwaar’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Afscheid nemen valt me zwaar.”

Buurtbewoners organiseren een afscheidsbijeenkomst voor de 170 jaar oude beuk die gekapt moet worden vanwege een schimmel.

“Helaas moeten we concluderen dat het bij de oplevering al niet goed genoeg was.”

De provincie liet afgelopen week weten dat het asfalt op de gloednieuwe gecombineerde bus- en trambaan op de Uithoflijn gerepareerd moet worden.

“We zijn heel blij dat de jury zo enthousiast is.”

Lorenzo IJssalon aan de Utrechtse Rijnlaan heeft op de Horecava het Nederlands Kampioenschap gelato gewonnen.

“Er worden meerdere dagen uitgetrokken voor de verhuizing.”

Volgende maand openen de eerste winkels hun deuren in het voormalige postkantoor aan de Neude.

“Daarom is er gekozen voor een uitvoering waarbij de duur van de hinder zo kort mogelijk is.”

De herinrichting van de Voorstraat en de Wittevrouwenstraat start over een paar maanden. Omdat fietsers de werkzaamheden niet kunnen passeren heeft de gemeente gekozen voor een variant waarbij het werk zo snel mogelijk wordt afgerond.

“We zien dat het opleiden van mensen het beste tot zijn recht komt bij de cateringactiviteiten.”

Het restaurant van The Colour Kitchen aan de Oudegracht staat te koop. De eigenaar laat weten dat het bedrijf zich meer gaat richten op het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dat de cateringactiviteiten daar geschikter voor zijn.

“In het architectonische concept van de fietsparkeergarage spelen helderheid en rust een hoofdrol.”

Er komt geen muurkunst in de grote fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht. De architect noemt het een onacceptabele aantasting van het ontwerp.

“Hierdoor is de mobiele dekking en de capaciteit van het systeem nu een veelvoud van wat het eerst was.”

Er is een nieuw netwerk voor mobiele communicatie geplaatst op station Utrecht Centraal. Het mobiele bereik is daardoor volgens NS verbeterd.