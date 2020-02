De week in quotes: ‘Als je ons wil saboteren dan moet je een van de kaarten weghalen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Als je ons wil saboteren dan moet je een van de kaarten weghalen.”

Bij het verhuizen van alle boeken van de bibliotheek is een ingenieus systeem met kaarten bedacht waardoor de boeken in het nieuwe pand weer op de goede plek belanden.

“Wegens omstandigheden gesloten.”

De broodjeszaak Ton’s Versshop aan de Balijelaan is een jaar gesloten omdat er grote hoeveelheden drugs zijn gevonden.



“Daar zijn we eigenlijk al mee begonnen door voedingsrijke grond in het plantgat en daaromheen aan te brengen.”

De nieuwe bruine beuk aan de Emmalaan is donderdag geplant. Wethouder Kees Diepeveen liet weten dat de nieuwe beuk de komende jaren extra zorg krijgt om te aarden op zijn nieuwe plek.

“Vandaag moest een stadsbus een noodstop maken voor een roekeloze fietser, die zonder voorrang te hebben en zonder te kijken, de weg overstak.”

Meerdere passagiers raakten vorige week zondag gewond nadat de bus waarin zij zaten een noodstop moest maken.

“Creatief opgelost.”

Toen een 15-jarige snorfietsbestuurder er tijdens een controle te voet vandoor wilde gaan is hij door een agent op zijn eigen tweewieler ingehaald en opgepakt. De politie noemde het een creatieve oplossing.

“Voor het Utrechtse viertal werd alles de afgelopen jaren groter: hun geluid, hun concerten en hun successen.”

Afgelopen week werd bekend dat de Utrechtse band Kensington drie exclusieve concerten in TivoliVredenburg gaat geven.



“Er wordt gedurende de voortgang van de werkzaamheden steeds bekeken of de Kanaalweg voor de Villa vervroegd kan worden opengesteld.”

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om Utrechtse roeiverenigingen tegemoet te komen tijdens de verbouwingen rond het Merwedekanaal.

“De grondrechten van moslims worden stelselmatig en planmatig ondermijnd.”

De imam Suhayb Salam van de Utrechtse moskee alFitrah, is woensdag hard gebotst met de parlementaire onderzoekscommissie.