De week in quotes: ‘Asfaltfetisjisme is een doodlopende weg’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Asfaltfetisjisme is een doodlopende weg.”

Zo’n tweeduizend mensen stapten vorige week zondag op de fiets om te protesteren tegen de verbreding van de A27. Schrijver, columnist en cabaretier Vincent Bijlo noemde het beleid van Den Haag een doodlopende weg.

“De rijen bij de grootwinkelbedrijven zijn geen enkel probleem natuurlijk maar een paar mensen wachtend bij een kroeg of restaurant dat kan niet.”

Werknemers van Café de Zaak werden afgelopen week door handhavers aangesproken vanwege de verkoop van glühwein. Dit zou namelijk niet de bedoeling zijn. De eigenaar van Café de Zaak deed hierna zijn beklag op Facebook.

“Door corona zien wij geen toekomst meer en voelen wij ons genoodzaakt te stoppen.”

De Branding heeft definitief de deuren gesloten. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen was het restaurant naar eigen zeggen genoodzaakt te stoppen.

“De gasbedrijven waren verbaasd over het veel grotere aantal mogelijke gaslekken dat wij met onze meetmethode kunnen detecteren.”

Er zijn tientallen lekken ontdekt in het Utrechtse aardgasnetwerk. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben dat met een busje met zeer geavanceerde meetapparatuur ontdekt.

“Er was te weinig frisse en gezonde lucht in het gebouw.”

Op het dak van De Bonte Berg, een scholengebouw in de Utrechtse wijk Veldhuizen, heeft de gemeente Utrecht een ventilatiesysteem geplaatst. Niet iedereen in de wijk was daar blij mee.

“In afwachting van de eigenaar die zich hopelijk alsnog gaat melden, hebben wij deze dienst een ware waakhond erbij.”

De politie trof vorig weekend een hond aan in een auto die continue aan het blaffen was. Het dier is meegenomen en uiteindelijk overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

“We bieden met onze service een oplossing voor een essentieel probleem, wat niet alleen door duurzame koplopers wordt herkend.”

Het Utrechtse bedrijf De Clique heeft afgelopen week een investering van 500.000 euro gekregen om zo nog meer afval te kunnen redden.

“In veel buitenlandse steden zijn genoeg OV-passagiers, daar gaan grofweg zo’n 25 procent van alle verplaatsingen per bus of lightrail terwijl dit in de vijf grootste Nederlandse steden tussen 3 en 11 procent is.”

Wolfgang Spier, voormalig gemeenteraadslid voor stadspartij Leefbaar Utrecht, bouwkundige en expert op het gebied van mobiliteit, liet afgelopen week weten zo zijn bedenkingen te hebben bij het mobiliteitsplan van de gemeente.