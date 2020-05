De week in quotes: ‘Begin ‘42 hebben mijn vader en moeder acht Joodse mensen in huis opgevangen’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“In begin ‘42 heeft mijn vader overlegd met mijn moeder en ze hebben toen besloten om acht Joodse mensen bij ons in huis op te vangen.”

Rietje de Haan-Kooistra vertelde het bijzondere verhaal over haar geboortehuis, op Spaarnestraat 61 in Rivierenwijk.

“Indien u geen afstand neemt, wordt de samenkomst beëindigd.”

In een filmpje op Dumpert was vorige week te zien hoe de politie een samenscholing beëindigt bij het studentencomplex De Sterren aan de Pythagoraslaan.

“Mensen hebben zes weken lang hun retouren niet terug kunnen brengen, dus daar is nu ook extra belangstelling voor.”

De Ikea in Utrecht is vanwege het coronavirus een aantal weken gesloten geweest. Toen afgelopen week de deuren weer open gingen ontstond er al snel een lange rij voor de ingang.

“Het is een mooi voorbeeld van waar de gemeente en de horeca samen kunnen werken om het deze zomer leuk te maken voor de inwoners Utrecht.”

D66 en VVD pleiten ervoor om de terrassen in Utrecht straks meer ruimte te geven zodat de horecabedrijven zich makkelijker kunnen aanpassen aan de anderhalvemetersamenleving.

“Nu zit je eigenlijk meer binnen omdat het corona is, dan vind ik het wel belangrijk dat je als je naar buiten kan iets leuks kan doen.”

Kinderen hebben in het Máximapark een boomhut gebouwd, maar de gemeente dreigt het bouwwerk weg te halen.

“Nog afgezien van de praktische vraag hoe je bezoekersstromen gaat organiseren of hoe je überhaupt artiesten op een podium kunt positioneren: de gevolgen voor de financiële exploitatie zijn draconisch.”

Tientallen culturele instellingen in de provincie hebben afgelopen week samen een brandbrief gestuurd naar de Provincie Utrecht waarin ze een oproep doen voor een steunpakket.

“We zien nu vooral dat zieke mensen hun kat kunnen besmetten. In hoeverre het dier daar ziek van wordt is niet bekend.”

De Universiteit Utrecht gaat onderzoeken in hoeverre katten gevoelig zijn voor het coronavirus.

“Ik had de posters met opheffingsuitverkoop al op de ramen zitten en toen kwam er een jongedame binnen die graag een eigen winkel wilde beginnen.”

De Strip- en Lectuurshop aan de Oudegracht wordt overgenomen en blijft na 1 juni dus toch open.