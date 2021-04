De week in quotes: ‘Bij het zien van de politie vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in’

Wat zijn de meest opmerkelijke quotes uit het Utrechtse nieuws van afgelopen week? Hieronder een overzicht.

“Bij het zien van de politie vluchtten zij vanuit het café de bovengelegen woonruimte in.”

De politie heeft vorig weekend ingegrepen bij een borrel in een van de cafés die meedeed aan de Fieldlab Cafés in Utrecht.

”We hebben snel veel nieuwe collega’s nodig.”

Afgelopen week werd bekend dat de Hogeschool Utrecht op zoek is naar 400 nieuwe medewerkers. Het is de grootste wervingscampagne sinds het bestaan van de school.

“Dacht nog dat het mogelijk van de bouw was, maar heb geen idee.”

In Utrecht waren maandagochtend een paar harde knallen te horen en dat leidde tot veel reacties op sociale media. Eerst wist men niet waar het om ging, maar het bleken uiteindelijk explosieven te zijn die door onbekenden waren afgestoken in het Muiderslotplantsoen.

“Het is een balanceeract.”

Demissionair premier Rutte heeft dinsdag tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat het kabinet een aantal coronamaatregelen gaat versoepelen.

“De grootste verrassing voor veel nieuwe klanten is de ongekende variatie aan groenten, vis en vlees.”

In winkelcentrum Hoog Catharijne opent woensdag de Aziatische supermarkt Amazing Oriental. Het is de tweede vestiging in Utrecht van de keten.

“Ons winkelteam is er helemaal klaar voor om inwoners en passanten van Utrecht de beste food- en winkelbeleving te bieden.”

Jumbo opent op 16 juni een nieuwe winkel aan de Nachtegaalstraat in het pand waar nu de Hema gevestigd is. Hema verhuist op zijn beurt naar het pand aan de Nachtegaalstraat 82.

“De eerste strategie die we hanteren in dit plan is ‘benut van het beschikbare’.”

Afgelopen week bekend dat het project Roots in Leidsche Rijn Centrum 220 woningen krijgt en Familistère 122 appartementen.

“Doel van de herontwikkeling is te zorgen dat voetgangers en fietsers veilig en prettig gebruik kunnen maken van de Jutfaseweg en de auto hier te gast is.”

De gemeente heeft plannen gepresenteerd voor de herinrichting van de Jutfaseweg. Daarin is te lezen dat de weg een fietsstraat wordt en er een wandelpad komt langs de Vaartsche Rijn.